Sommerkonzert in Wegberg Hits aus der Vergangenheit im Flachsgarten

Deren Songs ja fast alles Hits der 60er- und 70er-Jahre waren, die mit den zwei weiteren Bandmitgliedern, dem Sänger Michael Dorp und dem Schlagzeuger Jo Lisken an der Cajon bei dem guten Wetter überzeugend ertönten, und eigentlich jedem Gast aus seiner Jugend bekannt waren. Schon mit ihrem gekonnten Arrangement des Simon & Garfunkel-Hits „El Condor Pasa“ zeigte die dreiköpfige Band, wie genau sie den Stil des Originals traf und gleichzeitig dem Lied ihren eigenen musikalischen Stil aufprägt. Zwischen den Stücken moderierten der Sänger und die Frontfrau mit musikgeschichtlichem Hintergrundwissen, das aber die Zuhörer schnurstracks und wie durch Zauberhand in die Tage ihre Jugend versetzte; sei es die Erwähnung von Mal Sondocks Hitparade oder die Frage, wer denn wohl Robert Zimmerman sei. Und so war es an diesem Abend eigentlich unmöglich, die gespielten Titel nicht zu kennen: Sie lagen damals immer irgendwie in der Luft, jeder kannte und liebte sie. Und deshalb wirbelte bald das erste im Stil der Rock-and-Roll-Zeit gekleidete Paar auf die Tanzfläche, dessen männlicher Part auch noch gleich ein Ständchen des gesamten Publikums zu seinem Geburtstag bekam. Schließlich tanzten bald 20 – überwiegend – Damen, während viele Herren die Tische der Biergartengarnituren als kleines Schlagzeug entdeckten. Nach mehreren eher gefühligen Titeln wurde dann die kleine, press in schwarzes Leder gekleidete Suzi Quatro in musikalische Erinnerung gebracht, ebenso wie die 1966 gegründete und heute immer noch rockende Band „Slade“.