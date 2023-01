Wegberg „kein weißer Fleck auf der braunen Landkarte“ Stolpersteine wirken gegen das Vergessen

Stadtarchivar Thomas Düren hatte über viele Umwege – sogar über das englische Nottingham – Angehörige der Familie Salm ausfindig gemacht und zu der gut besuchten Gedenkveranstaltung eingeladen: die Löwensteins aus Mönchengladbach. Sie hatten Sohn Jan-Niklas und Tochter Malin mitgebracht, die mit ihrer Musikgruppe Kompositionen aus dem KZ Theresienstadt sang. Wegberg sei „kein weißer Fleck auf der braunen Landkarte“ gewesen, betonte Bürgermeister Michael Stock in seiner Ansprache. Er sprach von einem „besonderen Tag für Wegberg“ und einem „speziellen Ort in Wegberg“. Davon gibt es jetzt sogar drei. Auch an der nahe gelegenen Fußbachstraße sowie an der Lindenstraße wurden Stolpersteine verlegt, die an Jakob und Irma Salm mit ihrem Sohn Albert sowie an Matthias Eickels erinnern.