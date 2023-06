Warten auf den Profi Stelle für Wegberger Klimaschutzmanagement soll ausgeschrieben werden

Erkelenz hat einen. Hückelhoven hat einen, Wülfrath hat einen. Kleve hat bald vorerst keinen mehr. Wegberg hat noch keinen. Die Rede ist vom Klimaschutzmanager. In den Sitzungen des Klimaschutzausschusses und im Hauptausschuss hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass die Ausschreibung der Stelle vorbereitet und in Kürze veröffentlicht werde und dass die Verwaltung auch die Möglichkeit einer Förderung geprüft hat. Diese sei allerdings in ihrer Umsetzung zu aufwendig.