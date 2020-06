Brücken in Wegberg saniert : Der „Liebestunnel“ ist wieder offen

Die Stadt hat den Steg durch den „Liebestunnel“ an der Straße Am Potz erneuert und mit einem rutschfesten Belag versehen. Foto: Dörenkamp/Stadt Wegberg

Wegberg Die Stadt Wegberg hat Fußgängerbrücken saniert und gibt diese wieder für den Publikumsverkehr frei. Unbekannte hatten den „Liebestunnel“ in der Vergangenheit massiv beschädigt. Die Stadt sucht nach den Tätern.

Auch eine weitere Brücke über die Schwalm in Wegberg-Venn ist saniert und wieder freigegeben. Während der Sperrung des Stegs am Potz (Liebestunnel) waren die Absperrungen mehrfach massiv beschädigt, entwendet oder in die Schwalm geworfen worden, erklärt die Stadt Wegberg, die deshalb mehrere Anzeigen gegen Unbekannt erstattet hat. Verdächtige wurden bislang nicht gefunden. Es werden Zeugen gesucht: Wer Hinweise zu Beschädigungen geben kann, soll sich an den städtischen Baubetriebshof unter der Rufnummer 02434 83811 wenden.