Feuerwache Wegberg Der Neubau läuft jetzt nach Plan

Wegberg · In seiner Sitzung am Dienstag, 16. Mai, hat der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften über die Fortschritte auf der Baustelle der neuen Feuerwache in Wegberg berichtet. Januar 2024 bleibt weiter das Ziel für die Eröffnung.

22.05.2023, 05:10 Uhr

So soll die neue Feuerwache aussehen. Foto: Stadt Wegberg

Von Nikolaos Aslanidis