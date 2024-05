Stadtsportverband Wegberg ehrt Sportler des Jahres

Aber der noch relativ junge Verein 8 Limbs Ahead zeigte Präsenz, nutzte die Gelegenheit, um sich den geladenen Gästen einmal näher vorzustellen. Klassisches Thaiboxen sowie Kickboxen wird hier regelmäßig trainiert, in Wegberg haben die Vereinsmitglieder eine neue sportliche Heimat gefunden, nachdem man sich vom bisherigen Trainingsbetrieb in Erkelenz in einem ehemaligen China-Restaurant mit begrenzten Trainingszeiten und eher kleinem Platzangebot verabschiedet hat. „Wir kommen alle aus Wegberg", betonte Dustin Schippers bei der Vereinsvorstellung. Selbst unter Corona-Bedingungen sei der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten worden. Mit Bastian Fücker stellt 8 Limbs Ahead aktuell einen Deutschen Amateurmeister in der Gewichtsklasse 86 Kilogramm. Zurzeit bereitet man sich auf eine ganz besondere Gastgeberrolle vor – das Forum soll sich am 31. August in eine Kampfsport-Arena verwandeln, die Tickets für die große Veranstaltung sind bereits zu haben, wie Dustin Schippers verriet. Etwa 90 bis 100 Mitglieder gehören dem noch jungen Verein an, am Trainingsbetrieb nehmen durchschnittlich 20 bis 30 teil. Woher der Name kommt? 8 Limbs steht für die acht Gliedmaßen, die eingesetzt werden: zwei Ellbogen, zwei Fäuste, zwei Knie sowie zwei Beine.