Wegberg blüht auf Stadtfest lockt mit Trödelmarkt, Oldtimern und Musik

Rund drei Stunden lang unterhielt die Erkelenzer Formation „beets'n'berries" ihr Publikum im Rahmen des NEW-Kultursommers auf der Bühne am Biergarten der Gaststätte „Japi's", gönnte sich dabei nur eine kurze Pause. Was die zahlreichen Zuhörer nicht wussten: Die Stammbesetzung mit Sängerin Natascha Wenrich, Norbert Winzen (Gitarre und Gesang) sowie Ralf Hintzen (Piano, Akkordeon, Gesang) musste ohne ihren erkrankten Schlagzeuger auskommen, hatte zuerst Bedenken gehabt. „Es hat alles sehr gut geklappt", zeigte sich Winzen zufrieden. Auch die Temperaturen waren genau richtig für den Auftritt der Band aus der Erka-Stadt, die schon oft im Rahmen des NEW-Kultursommers oder an der Eisbahn vor dem Wegberger Rathaus aufgetreten ist. „Wenn es zu heiß ist, kommen die Leute nicht", hat Winzen inzwischen festgestellt. Der Wettergott war gnädig, denn auch der gefürchtete Regen blieb beim stimmungsvollen Stadtfest-Konzert aus. Bei freiem Eintritt standen die Songs von Peter Gabriel, Katy Perry und Coldplay auf dem Programm. Dabei sorgten die Erkelenzer Musiker für das typische „beets'n'berries-Flair", das bei ihren Fans so gut ankommt. Egal, ob selbst geschriebene Lieder oder Cover-Nummern: „Wir streifen alles, was uns Spaß macht", so Norbert Winzen. „Soul, Rock, Pop, Jazz, Funk, Chansons. Wichtig ist nur, dass wir daraus eine Akustiknummer in unserem beets-Stil machen können."