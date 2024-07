Am Burgparkplatz in Wegberg Stadt- und Wirtschaftsgeschichte modern präsentiert

Nach drei Monaten ist es endlich soweit – die neue Stadt- und Wirtschaftschronik am Burgparkplatz in Wegberg ist fertig. Sie präsentiert neben der städtischen Historie über 50 Partner aus den Bereichen Dienstleistungen, Freizeit und Gastronomie, Gesundheit und Soziales, Handel, Handwerk, Industrie sowie Transport und Logistik in einem modernen Schaukastensystem am Burgparkplatz. „Es ist mir wichtig, dass wir an zentraler Stelle in der Stadt unsere Stadtgeschichte präsentieren, aber auch unseren Unternehmen eine Möglichkeit bieten, ihre vielfältigen Tätigkeitsfelder darzustellen. Damit möchten wir auch die Verbundenheit der Stadt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern zum Ausdruck bringen“, erklärt Christian Pape, Bürgermeister der Stadt Wegberg.