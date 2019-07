Wegberg : Auf dem Weg zur „Seniorenfreundlichen Gemeinde“

Wegberg Barrieren beseitigen oder gar nicht erst entstehen lassen, ist Ziel eines Euregio-Projektes, über das in Wegberg informiert wird.

„Wir müssen Barrieren beseitigen“, erklärt Wegbergs Bürgermeister Stock. Was dies für Wegberg und seine Quartiere bedeuten kann, möchte die Stadtverwaltung den Bürgern am Mittwoch, 10. Juli, ab 19 in der Wegberger Mühle vorstellen. Mit dieser Veranstaltung setzt die Stadt ihre Aktivitäten fort, berichtet Michael Stock: „Im April fand eine Schulung von Mitarbeitern aus dem Rathaus zu Umgang und Kommunikation mit demenzkranken Personen statt, für die das Demenz-Servicezentrum Regio Aachen/Eifel gewonnen werden konnte. Und zuletzt haben zwei Mitarbeiterinnen des Caritas-Verbandes für die Region Heinsberg innerhalb der Aktivität ,Sensibilisierungsunterricht an Schulen’ Kinder der dritten Klasse in der Grundschule am Beeckbach mit dem Thema Demenz vertraut gemacht.“ Die Kinder seien sehr lebendig und neugierig gewesen. „Es erscheint uns sinnvoll, Menschen so früh wie möglich mit diesem Thema vertraut zu machen, um Barrieren erst gar nicht entstehen zu lassen“, erklärte anschlißend Mechthild Bose vom Caritas-Verband.