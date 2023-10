Jugend in Wegberg Stadt investiert in Spiel- und Sportgeräte

Die Stadt Wegberg will in Spielmöglichkeiten für ihre Kinder und Jugendlichen investieren. Darüber berichtete die Verwaltung im Bildungsausschuss. Neue Spielgeräte soll unter anderem die Edith-Stein-Realschule erhalten. Der Förderverein habe sich bereit erklärt, sich am Kauf eines Klettergeräts beteiligen zu wollen, hinsichtlich des Standortes befinde man sich in Gesprächen. Zuletzt hatte auch das Maximilian-Kolbe-Gymnasium einen „Kletter-Kubus“ erhalten, zudem verschiedene auf dem Boden aufgezeichnete Spielmöglichkeiten.