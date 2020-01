Personelle Veränderungen bei der Stadt Wegberg : Stabwechsel in der Kämmerei geplant

Info

Der Haushalt 2020 ist in Wegberg noch nicht beschlossen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss am 30. Januar soll über Änderungsanträge beraten und abgestimmt werden. Eine Liste mit Verändungsvorschlägen seitens der Verwaltung wird den Fraktionen unmittelbar vor der Sitzung zugeleitet. Veränderte Ansätze werden dann in den Entwurf eingearbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung in seiner Sitzung am 18. Februar vorgelegt.