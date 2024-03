Aus Krankheitsgründen Beecker Schützen suchen neuen König

Zur Erinnerung: Herbert Baltes hate auf der Herbstkirmes der St.-Sebastianus-Schützen mit dem 62. Schuss und unter großem Jubel den Vogel von der Stange geholt. Damit sollte er – mit Lebensgefährtin Angelika an seiner Seite – in diesem Frühjahr die Nachfolge von Martin Welters aus Kipshoven antreten. Aus gesundheitlichen Gründen ist dies nun nicht mehr möglich, was die Beecker Schützen sehr bedauern. Dennoch findet am Samstag, 13. April, um 16.30 Uhr auf der Sportanlage des FC Wegberg-Beeck ein neues Vogelschießen statt, denn die Bruderschaft braucht einen Regenten. „Wir hoffen, dabei einen neuen König zu finden“, sagt der zweite Brudermeister Dennis Pappers. Dieser würde dann acht Tage später im Rahmen der Krönungsmesse in der Pfarrkirche St. Vincentius gekrönt, um die St.-Sebastianus-Schützen zu repräsentieren. Antreten ist dann um 15 Uhr am Vincentiushaus. Von dort aus ziehen die Schützen los und holen die Majestäten des Jahres 2023/2024 ab, bevor sie an St. Vincentius ankommen, wo die Krönungsmesse stattfindet.