Laufen, springen, werfen Wegberger legen Sportabzeichen ab

Bei sonnigem Wetter und sommerlichen 25 Grad Celsius Außentemperatur wurde dann also geworfen, gelaufen, gesprungen – von Erschöpfung keine Spur. Manfred Maschke erklärte, dass die große Motivation auch mit dem Zusammenhalt in der Gruppe zu erklären sei: „Es macht den Leuten einfach Spaß. Wir sind eine familiäre Gruppe, die über die Jahre gewachsen und zusammengewachsen ist.“ Gruppenältester mit 83 Jahren war Manfred Ott, der ab und zu, das erklärte er, alleine auf dem Gelände des Sportplatzes trainiere. Der Rentner zeigte sich bescheiden: „Ich habe eigentlich nie Sport gemacht, nur beim Militär.“ Schon vor dem Sportabzeichentag hat er in der Kategorie Schnelligkeit für 25 Meter Schwimmen eine Zeit von 28 Sekunden abgelegt – mit acht Sekunden schneller als die für das Goldabzeichen erforderlichen 36 Sekunden bewies Ott, dass er auch mit jüngeren Athleten noch mithalten kann, und das trotz Arthrose. Seine Frau, das erzählte der Sportler, sei absolut dagegen gewesen, dass er am Sportabzeichentag teilnehme, aber er mache nur das, was er sich auch zutraue, ganz ohne seine Gesundheit zu gefährden: „Alles Locker vom Hocker.“ Mit dem Training verbindet der zugezogene Wegberger auch das Nützliche: Wenn er im Hans-Gisbertz-Stadion seine Runden läuft, sorgt er auch für die Ordnung auf dem Gelände – ob Müllsammeln oder die Rinne sauber machen, alles, was anfällt, erledigt der 83-Jährige, wenn es ihm auffällt. Ein echtes Vorbild für die jungen Wegberger Sportler.