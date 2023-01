Gymnasium in Wegberg Beim Sponsorenwalk übertreffen sich die Kolbe-Schüler selbst

Auch die Organisationen zeigten sich in ihren Reden sehr dankbar und standen Kindern und Jugendlichen für Fragen zur Verfügung und erklärten ihnen, wie die Organisationen mit dem Spendenerlös helfen werden. So erklärte Thomas Steinbusch von der Lebenshilfe Heinsberg, dass das gesammelte Geld vor allem für die Freizeitgestaltung der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnstätte in Wildenrath eingesetzt werde. Anke Hoffmann von der Kinderkrebshilfe Ophoven zeigt sich sehr gerührt über einen Spendenerlös von rund 11.400 Euro: „Das geht nur, wenn, so wie ihr, Kinder etwas Gutes für Kinder tun.“