Wegberger Schüler sammeln mehr als 21.000 Euro : Spendenlauf für die Ukraine am Kolbe-Gymnasium

Mehr als 21.000 Euro haben Schüler und Lehrer des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums bei einem Sponsorenlauf gesammelt. Foto: MKG

Wegberg Die Entwicklungen in der Ukraine sind auch an der Schulgemeinschaft des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums nicht spurlos vorbeigezogen. Schnell stand fest, dass sich die Schule positionieren und aktiv für den Frieden engagieren will.

Aus den Reihen der Kinder kam der Vorschlag, einen Sponsorenlauf zu organisieren und den Erlös an eine Hilfsorganisation zu spenden. Mithilfe der Sport-Fachschaft wurde dieses Vorhaben realisiert.

Alle Schüler von der Klasse 5 bis zur Q1 erhielten eine Sponsorenkarte und hatten Zeit, Familie, Nachbarn und Freunde als Sponsoren für sich zu gewinnen. In der Woche nach den Osterferien fanden die lang ersehnten Sponsorenläufe statt. Dabei waren die Schüler ebenso wie ihre Sportlehrer mit voller Motivation bei der Sache und erzielten tolle Ergebnisse Nicht zuletzt wegen des Ziels der gegenseitigen Unterstützung und hohen Leistungsbereitschaft der Schüler wurden zum Teil persönliche Rekorde gebrochen und bis zu zwölf Kilometer in 60 Minuten für den guten Zweck zurückgelegt.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Aktion ein voller Erfolg war. Nicht nur das soziale Engagement wurde gefördert, sondern 21.150 Euro konnten gesammelt werden. Mit dieser Summe sollen nun in Absprache mit der Schülervertretung drei lokale Hilfsprojekte der Stadt Heinsberg gefördert werden. Ein Projekt ist die Unterstützung der Partnerstadt Ozimek in Polen, welche eine Vielzahl an Geflüchteten aus der Ukraine zu verzeichnen hat und Sach- und Geldspenden zur weiteren Versorgung benötigt. Außerdem möchte das Wegberger Gymnasium nach Rücksprache mit Wolfgang Paulus (Integrationsbeauftragter der Stadt Heinsberg) die beiden Organisationen Amos sowie die Tafel Heinsberg unterstützen, die sich ebenfalls für die Nöte von Ukrainern einsetzen und um Sprachkurse, Möbelausstattung, Nahrungsmittelausgabe sowie allgemeine lebensbegleitende Hilfen kümmern.

„Das Maximilian-Kolbe-Gymnasium dankt allen Beteiligten für das tolle Engagement und den reibungslosen Ablauf dieses Sponsorenlaufs. Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren für die monetäre Unterstützung, der Sport-Fachschaft und Klassenleitungen, Tutoren sowie Wilma Blajer für die gelungene Organisation und natürlich allen fleißigen Läufern für ihren tollen Einsatz. Zuletzt möchten wir uns auch bei der Kreisparkasse Heinsberg für die Ausstellung eines symbolischen Schecks und die gute Zusammenarbeit bedanken“, heißt es aus der Wegberger Schule, die stolz ist, dieses Ergebnis mit vereinten Kräften erzielt zu haben.

