Inklusion in Wegberg Jetzt wird der Spielplatz in Merbeck barrierefrei

Die Verwaltung reagierte auf seine Beschwerde mit dem Hinweis, dass die Pflasterarbeiten am besagten Zugang primär mit dem Ziel durchgeführt wurden, die Rasenfläche besser pflegen zu können und die Umlaufsperren so anzupassen, dass ein Durchfahren mit Kinderwagen möglich ist. Darüber hinaus gebe es alternative Zugänge zum Spielplatz, die stufenfrei sind, heißt es in der Vorlage des Bildungsausschusses von Oktober 2023. Und weiter: „Zusätzlich ist in nur 200 Metern Entfernung auch der Schulhof der Grundschule Merbeck, der außerhalb der Schulzeiten als öffentlicher, barrierefreier Spielplatz dient.“ Diese Aussage empfand Rüdiger Birmann als empörend. „Wie kann es sein, dass Kinder in so jungen Jahren bereits separiert werden? Die, die laufen können, können den Spielplatz am Sportplatz nutzen und alle anderen müssen auf den Schulhof ausweichen – wo sich doch am Sportplatz das Leben abspielt.“