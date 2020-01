Verwaltung soll schon jetzt planen : SPD stellt Antrag zum Thema Feuerwache

Das Gelände der alten Feuerwache Wegberg an der Venloer Straße sollte nach Ansicht der SPD noch in diesem Jahr überplant werden. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Die Sozialdemokraten schlagen vor, das Gelände der alten Wache an der Venloer Straße zu überplanen.

Die SPD-Fraktion hat einen Antrag im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Feuerwache am Grenzlandring gestellt. Demnach soll die Verwaltung schon jetzt das Areal um die alte Wache an der Venloer Straße neu beplanen.

Die Verwaltung soll schon in diesem Jahr notwendige verwaltungsinterne Abstimmungen vornehmen und Planskizzen und -ideen mit den notwendigen Maßnahmen beschreiben. Zur Begründung heißt es, dass der Neubau in organisatorischer und finanzieller Hinsicht eine große Herausforderung darstelle. „Mit dem Antrag wollen wir erreichen, dass schon zeitnah über das Gelände der alten Feuerwache nachgedacht wird. Die gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Kosten für die neue Feuerwache durch vielleicht entstehende Erträge durch eine entsprechende Verwendung des Grundstücks wenigstens zum Teil gegenfinanziert werden könnten“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Wolters.

Geplant ist, dass die Stadt Wegberg die neue Feuerwache am Grenzlandring 2022 in Betrieb nimmt. Kritik kam zuletzt an den Kosten für den Bau der neuen Feuerwache auf. Laut Haushaltsentwurf 2020 sind 8,7 Millionen Euro für den Bau der Feuerwache vorgesehen.