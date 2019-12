Vermisster in Wegberg tot aufgefunden : Spaziergänger finden Leiche im Beecker Wald

Die Polizei bestätigte, dass es sich bei dem Toten um den seit Wochen vermissten 54-Jährigen handelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wegberg Spaziergänger haben am Sonntag, 29. Dezember, im Beecker Wald am Grenzlandring in Wegberg eine Leiche gefunden.

Polizeisprecherin Angela Jansen sagte gegenüber unserer Redaktion, dass es sich bei dem Toten um einen 54 Jahre alten Mann aus Wegberg handelt, der seit dem 23. November vermisst wurde.

Nach dem Vermissten war wochenlang vergeblich gesucht worden. Ende November hatten Suchhunde in der Nähe der Holtmühle an der Hospitalstraße in Rickelrath angeschlagen und signalisiert, dass sich die gesuchte Person dort aufgehalten haben könnte. Rettungstaucher suchten daraufhin das Gewässer ab.