In der Nacht zu Montag Sparkassen-Automat in Beeck gesprengt

Wegberg · Einige Monate war es in Sachen Automatensprengungen ruhig im Erkelenzer Land. Nun haben drei unbekannte Täter in Beeck erneut zugeschlagen. Was bisher bekannt ist.

22.05.2023, 10:23 Uhr

Das Gebäude nahm durch die Sprengung schweren Schaden. Foto: Uwe Heldens

In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter den Geldautomaten der Sparkassenfiliale im Wegberger Ortsteil Beeck gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch die Tat die Vernebelungsanlage ausgelöst. An dem Haus, in dem neben der Filiale auch Wohneinheiten untergebracht sind, entstand ein erheblicher Schaden. Zeugen beobachteten, wie drei Personen mit einem schwarzen, hochmotorisierten Kombi in Richtung Haus Beeck flüchteten. Ob die Täter mit ihrer Tat Erfolg hatten und Geld erbeuten konnten, war am Morgen zunächst noch unklar. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat auf. Um 9 Uhr am Montagmorgen, (22. Mai) laufen auf der Prämienstraße die Aufräumarbeiten, nur wenige Stunden nach der Sprengung des Geldautomaten gegen 3 Uhr. Mehrere Männer tragen zerbrochenes Inventar nach draußen und werfen es in einen Container, der schnell voll ist und durch einen weiteren ausgetauscht wird. Zerstörte Scheiben, Stühle und sogar Kleingeld-Münzrollen tragen die Männer aus den Überresten der Sparkassenfiliale. Der vordere Bereich ist total verwüstet. Alle Fensterscheiben sind zerstört, auch die Rahmen. Zur Straße ist der Bereich durch ein rot-weißes Absperrband abgetrennt. Neben der Sparkasse befindet sich ein Kiosk, vor dem sich zwei Frauen unterhalten. Sie machen sich Sorgen um die Zukunft in der ländlichen Gegend. Sie möchten nicht namentlich genannt werden, merken aber an: „Es ist traurig, dass hier so etwas passiert. Der Supermarkt ist schon weg. Wenn die Bank jetzt auch noch zu macht, hat Beeck gar nichts mehr. Wo bekommen wir älteren Leute dann unser Geld her?“ Helma Kötteritzsch, die in der Nähe der Bank wohnt, hat von dem Vorfall gar nichts mitbekommen. Sie sagt: „Wir haben weder etwas gesehen noch etwas gehört. Wir schlafen nach hinten raus, haben aber keinen Knall gehört. Als ich heute Morgen aus dem Fenster schaute, sah ich die Polizei und habe erst mal einen Schreck bekommen.“ Nachbarin Hildegard Siemer hat die Sprengung sehr wohl gehört: „Ich bin um drei Uhr durch den lauten, dumpfen Knall wach geworden. Direkt danach habe ich ein Auto wegfahren gehört. Ich bin dann aufgestanden und habe die Rollläden von meinem Fenster hochgezogen. Dann habe ich gesehen, dass die optische Alarmanlage lief und alles erleuchtet war. Ich dachte zuerst ich träume, aber dem war nicht so.“ Danach habe sie ihren Ehemann geweckt und beobachtet, dass die Polizei schnell eintraf – die Täter waren aber schon weg.

(cpas)