Kostenpflichtiger Inhalt: Sozialtherapeutisches „Basislager“ in Wegberg : Ein Ort der Ruhe in unruhigen Zeiten

Sozial- und Erlebnispädagogin Linda Ringering (l.) und ihre sozialpädagogische Mitarbeiterin Jennifer Niemiec sortieren eine Kiste, die für Erlebnisspiele und Aufgaben im Wald gedacht ist. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Die Sozialpädagogin Linda Ringering hat in Petersholz ihr Basislager Wegberg eingerichtet. Dort hilft sie Menschen, seien es Erwachsene oder Kinder, in Krisensituationen oder beim Übergang in neue Lebensphasen.