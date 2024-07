Zum dritten Mal Sommerfest in Harbeck lockt viele Besucher

Am Montag wurde das Fest mit der Klompenparade und dem Klompenball am Abend dann feierlich beendet. Vier Tage voller Spaß, Feiern und Gemeinschaft – das bedeute gleichzeitig auch viel Arbeit für die Organisatoren des Heimatvereins: „Wir haben am Dienstag schon mit dem Aufbau begonnen. Es waren viele helfende Hände am Werk – man arbeitet zusammen, man feiert zusammen“, so Thomas Gartz. Mit dem alternativen Sommerfest hat man in Harbeck aus der Not eine Tugend gemacht: Statt starren Traditionen ist es eine lockere Atmosphäre, die den Charme des Festes ausmacht – das Konzept „Sommerfest“ ist ein voller Erfolg für die Harbecker Veranstalter. Auch im nächsten Jahr soll wieder gemeinsam gefeiert werden, dazu, so Gartz, habe man jetzt schon mit der Planung begonnen, denn: „Die Organisation ist aufwendiger als man denkt“, das betonte er. Am zweiten Juli-Wochenende – so ist es Tradition im Wegberger Stadtteil – soll dann das Sommerfest wieder stattfinden.