Sommerfest an Haus Wildenrath : Werbung für Bienen und andere Insekten

Besucher füllten Insektenhotel-Rohlinge mit unterschiedlichen Materialien. Foto: Nicole Peters

Wegberg Die kleinen Tiere standen beim Sommerfest an Haus Wildenrath im Mittelpunkt: Mit Infoständen, Insektenhotels bestücken, Keschern und Führungen kamen die Besucher ihnen näher.

Auch auf kleiner Fläche ist es möglich, gute Lebensbedingungen für Insekten, Vögel und weitere Gartenbewohner zu schaffen. Ecken mit Holz, Insektenhotels, Wildblumen, Kräuter oder Blühwiesen bieten Unterkunft und Nahrung, war an den Infoständen und Mitmachstationen beim Sommerfest an Haus Wildenrath zu erfahren.

29 Stände waren rund um die Naturschutzstation sowie auf dem Gelände bis zum oberen Teich aufgebaut, wovon 17 externe Aussteller wie ein Falkner aus Mönchengladbach, der Brühler Hof mit Bioweinen, Wildstauden-Züchter Backhaus aus Heinsberg oder der Imkerverein Wegberg waren. Sowohl bei den Führungen am Samstag als auch der Ausstellung am Sonntag zeigten vor allem viele Familien großes Interesse an den Angeboten. Den Insekten, die im Mittelpunkt standen, und deren Lebensweise kamen sie auch mit dem Bestücken von Insektenhotels oder beim Keschern näher.

Info Naturschutzstation kennenlernen Veranstaltungen Auf Anfrage werden Gruppen auf dem Gelände zu den Lebensräumen von Insekten, zu Wiese oder Gewässer, geführt. Zudem können Insektenhotels gebaut werden. Kontakt Zur Anmeldung und für Informationen sowie Herstellung von Kontakten bei Fragen zu Saatgut, Anpflanzungen und dem Anlegen von Gärten unter info@naturschutzstation-wildenrath.de oder 02432 933400.

Rüdiger Lenkeit, Vorsitzender des Trägervereins, war von der guten Resonanz begeistert. „Wir sind erstaunt, dass bereits eine ganze Menge los ist“, sagte er mittags, „vor 11 Uhr sind die ersten schon gekommen, und die meisten kommen mit Kindern.“ Der Zuspruch sei größer als im vergangenen Jahr, als es erstmals ein Sommerfest gab.

Tags zuvor hatte es bereits drei Führungen gegeben. 15 Besucher schauten sich das Naturtheaterstück mit Pauline Bongers an und 20 kescherten im Anschluss und schauten sich das Leben im Teich an, blickte Naturschutzstation-Geschäftsführerin Brigitta Szyska zufrieden zurück. 30 Junge und Ältere ließen sich danach vom Biber-Fieber anstecken und schauten sich Werke des Baumeisters an. So hat er den kleinen Douwe Bach ein Stückweit neu gestaltet, einen kleinen Damm darin errichtet, und am Hausteich ist sein Bau zu sehen. Später begaben sich 15 Leute auf Erkundungstour zu Fledermaus und Glühwürmchen.