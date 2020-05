Einstimmiges Votum für CDU-Antrag : Ein Behindertenbeauftragter für die Stadt Wegberg soll kommen

Wegberg Die Ratsleute votierten einstimmig für den CDU-Antrag. Das weitere Verfahren soll am 26. Mai in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses vorgestellt werden. Die Stadtverwaltung nimmt das Thema Inklusion schon seit Jahren ernst.

Die Stadt Wegberg soll einen Behindertenbeauftragten bekommen. Einstimmig beauftragte der Rat der Stadt Wegberg die Verwaltung, das weitere Verfahren für die Bestellung eines Behindertenbeauftragten aufzuzeigen und in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses am 26. Mai vorzustellen. Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag vorgelegt.

Die Union begründet ihren Antrag vom 4. Juni 2019 mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, in deren Umsetzung die wesentliche Aufgabe in den Kommunen liege, das inklusive Miteinander der Menschen zu gestalten. Es sei für die Stadt Wegberg von großem Nutzen, eine ehrenamtliche Person zum Behindertenbeauftragten zu berufen. „Gestützt auf dieses Mandat ist gesichert, dass der Behindertenbeauftragte die Anliegen der Menschen mit Handicap gegenüber Verwaltung und Politik zur Sprache bringen kann“, erklärt Georg Gellissen, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Der Behindertenbeauftragte soll an Ausschüssen des Stadtrates teilnehmen dürfen und informationsberechtigt sein für sachdienliche Auskünfte aus der Verwaltung.