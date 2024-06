Flüchtlinge in Wegberg So wird die Unterbringung geregelt

Zum jetzigen Zeitpunkt leben in den Gemeinschaftsunterkünften insgesamt 162 Personen, maximal weisen die beiden Unterkünfte 227 Plätze auf. Demnach verfügt die Stadt Wegberg – abhängig von der Belegungsart mit Familien oder mit Einzelpersonen — aktuell über insgesamt 50 bis 72 freie Plätze. Im Einzelnen: Die Nordstraße verfügt derzeit über 38 bis 58 freie Plätze und am Philosophenweg finden noch zwölf bis 14 Menschen Platz. „Zu beachten ist hierbei, dass eine 100-prozentige Belegung dieser Plätze sehr unwahrscheinlich ist“, heißt es seitens der Verwaltung. Und weiter: „Bei der Unterbringung von Familien in einzelnen Wohneinheiten kann es sicherlich dazu kommen, dass theoretisch noch weitere Personen dort unterkommen könnten. Allerdings ist das praktisch schwierig umzusetzen beziehungsweise zu vertreten.“ Beispielsweise könne die Verwaltung zu einer fünfköpfigen Familie in einem Zimmer keine alleinstehende weitere Person zuweisen. Hieraus ergibt sich die sogenannte „Von-bis-Belegung“.