Wegberg feiert auf dem Rathausplatz So war der erste Frühjahrsempfang der Stadt

Die zweite Band des Abends, die Gabys aus Berlin, spielte dann ab 20.30 Uhr einen Mix aus Hits von Queen und George Michael, bis zu Joe Cocker oder Suzie Quatro. Vor allem die Trompeten- und Saxofoneinlagen der Frauengruppe kamen dabei besonders gut bei den Gästen an, die sogar etwas auftauten, näher an die Bühne gingen und auch etwas mit tanzten. Die Gabys hatte der Bürgermeister übrigens persönlich gebucht, als er sie in der Hauptstadt vor einigen Monaten live sah. Zufällig sind sie zurzeit auf einer Tournee durch das Rheinland und hatten nach Düren und Köln genau diesen Termin noch frei, erklärte Sängerin „Käthe-Gaby“, Katharina Goebel: „Wir sind gerade in der Gegend und da passte es. Wir kannten Wegberg vorher nicht, aber es ist hier sehr schön. Und wir haben hier die weltbeste Pizza gegessen.“