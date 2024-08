Rock in Wegberg So wird aus der Motte ein Festival-Gelände

„Eine Institution ist auch unser Rinus“, sagt Constanze Thiel. Der Niederländer, der mit seiner Frau in Wegberg lebt, hat für die Motte 2024 ein Tor aus Holz gebaut, das so schon aufsehenerregend ist, in den dunklen Abendstunden dank der bunten Beleuchtung aber erst seinen kompletten Zauber entfalten wird. „Er hat auch unsere Metallaufsteller gebaut und ist einfach so fleißig. Wir sind sehr dankbar für jede helfende Hand“, so Thiel. Gemeinsam mit Mario Kempf vom Wegberger Stadtmarketing und der Alten Post besorgte Rinus noch Tische und Bänke – alles, um den Besuchern zwei rundum gelungene Festival-Abende zu bescheren. „Wir hoffen natürlich auf viele Besucher“, so Nils Heyer von Kultur pur Wegberg. An den Bauzäunen werden die Werbebanner der Sponsoren platziert. Neben Sachspenden sei „eine gute Summe“ zusammengekommen, betonen die Vereinsmitglieder.