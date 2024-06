Umweltschutztipps aus Wegberg So können wir die Natur entlasten

Viele Produkte brauchen eine Verpackung und es wird, mitunter aus gutem Grund, an der Plastikverpackung festgehalten. Auch alternative Verpackungsmaterialien benötigen eine Menge Rohstoffe und Energie bei der Herstellung. Holz, Glas, Papier, Aluminium und Stahl hinterlassen auch keinen CO ² -neutralen Fußabdruck. „Die Problematik von Plastik besteht darin, dass es extrem lange Zeit zum Verrotten benötigt. Wir alle haben mittlerweile vom Mikroplastik gehört. Plastik, einmal in der Natur, benötigt Jahrhunderte, bis es aus dem Sichtfeld verschwunden ist und selbst dann zerlegt es sich stets weiter in Kleinstteile“, beschreibt Daniela Krekelberg das Problem. So benötige eine Plastikflasche rund 450 Jahre, bis sie mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar sei. Das entstandene Mikroplastik richte aber weiterhin enormen Schaden an: „Es gerät ins Grundwasser und in die Luft, in unsere Nahrungskette und es findet sich an und in Wildtieren wieder.“ „Ich finde es unerträglich grausam, wenn Wildtiere sich in Plastik verfangen, verletzen und qualvoll verenden. Meisenknödel in Netzen stellen zum Beispiel eine unnötige und leicht vermeidbare Gefahr im eigenen Garten dar.“ Doch auch der Mensch ist betroffen: Plastik wurde in menschlichem Blut nachgewiesen, soll sogar Unfruchtbarkeit verursachen. Es durchdringt Gewebe und Zellbarrieren und beeinflusst komplexe Prozesse im Körper bis hin zu Erbgutveränderungen. „Der beste Umgang mit Plastik ist also: gar kein Umgang“, so Krekelberg. „Leider ist das nicht so leicht umzusetzen, denn es gibt kaum einen Bereich, in dem man auf Plastik gänzlich verzichten kann.“ In der Kleidung (Fleece), in der Kosmetik, wo Mikroplastik bewusst hinzugefügt wird, für Zahnpasta, Sonnencreme oder Duschgel und Peeling. Über die Nahrung durch die Verpackung.