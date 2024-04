Alles im grünen Bereich So wird der Garten zum Paradies

Raupen, die sich in bunte Schmetterlinge verwandeln. Igel, die sich in einem Laubhaufen verkriechen. Bienen, die von Blüte zu Blüte summen. Vögel, die in der Hecke nisten und Eidechsen, die sich auf warmen Steinen sonnen. In einem naturnahen Garten können hunderte verschiedene Tierarten beobachtet werden. Naturnahes Gärtnern hat nur Vorteile, weiß auch Martina Danneberg als gelernte Friedhofsgärtnerin mit einem Händchen für alles, was grünt und blüht. „Der Botaniker an sich ist ein Sammler. Es spricht nichts dagegen, Exoten zu pflanzen, aber ein Ausgleich mit heimischen Pflanzen ist wichtig“, sagt sie.