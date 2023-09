Große Finanzierungslücke So geht es mit der Wegberger Eisbahn weiter

Die Energiekrise hat im vergangenen Jahr auch in Wegberg die Adventsstimmung ein bisschen getrübt. Statt der beliebten Eisbahn gab es auf dem Rathausplatz nur eine drei mal 15 Meter große Kunststoffbahn. Die gute Nachricht: Das soll sich in diesem Jahr auf jeden Fall wieder ändern. Eisbahn und Winterdorf sollen in altbekannter Form zurückkehren. Über entsprechende Planungen hat die Wegberger Werbegemeinschaft in dieser Woche berichtet. Die schlechte Nachricht: Die Finanzierung der Eisbahn steht nach wie vor auf sehr wackligen Beinen.