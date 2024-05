Wohnraum in Wegberg So geht es in den Neubaugebieten weiter

Wegberg · Derzeit entsteht auf Wegberger Stadtgebiet in mehreren Stadtteilen neuer Wohnraum. Während in Arsbeck 5,5 Hektar bebaut werden sollen, sind es im Beecker Wald 509 Quadratmeter. So ist der aktuelle Stand.

24.05.2024 , 18:00 Uhr

Das ist der aktuelle Stand in Dalheim-Rödgen. Foto: Ruth Klapproth

Wohnraum ist begehrt. Im Wegberger Stadtgebiet entstehen seit einer Weile an mehreren Stellen Neubaugebiete. Insgesamt laufen zurzeit rund 20 Bauleitplanverfahren, darunter auch Gewerbegebiete. Der Stand der aktuellsten Planungen im Überblick: Helpensteinstraße: Am südlichen Rand von Arsbeck sind insgesamt rund 5,5 Hektar neue Wohnbauflächen ausgewiesen. Aufgrund der günstigen Lage zum Ortskern und der unmittelbar angrenzenden ebenfalls im Bau befindlichen sechsgruppigen Kindertagesstätte ist das künftige Neubaugebiet für junge Familien besonders interessant. Um zu klären, ob eine zentralen Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien in dem Baugebiet umsetzbar ist, hat die NEW Smart City GmbH im Auftrag der Verwaltung eine unverbindliche Voruntersuchung vorgenommen – mit positivem Ergebnis: Der Betrieb eines zentralen Wärmenetzes aus erneuerbaren Energien ist technisch und wirtschaftlich zu realisieren. Rödgener Straße: Der Rat der Stadt hat am 21. Dezember 2021 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Rödgener Straße in Dalheim-Rödgen gefasst und damit die Grundlagen geschaffen, im Bereich zwischen den Straßen Marienberg, Hessenfeld und Rödgener Straße rund 50 Baugrundstücke für Bauwillige zur Verfügung zu stellen. Dieses Bebauungsplanverfahren konnte im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Im Nachgang wurde das Plangebiet nach entsprechenden Prüfungen nun um eine zusätzliche Parzelle aus Privatbesitz mit einer Größe von knapp 600 Quadratmetern erweitert werden. Aufgrund der Nähe zum bereits umweltrechtlich geprüften Gebiet seien die Prüfungsergebnisse auch hierauf anzuwenden. Beecker Wald: 509 Quadratmeter mitten im Wohngebiet Beecker Wald sind seit Jahren im Gespräch. Bereits 2013 hatte der Fachausschuss beschlossen, den damaligen Spielplatz und einen weiteren in der Nähe zusammenzulegen. Auf dem Spielplatz Holunderweg wurden daraufhin die Spielgeräte abgebaut und die Fläche als Rasenfläche umgestaltet. Weil die Bürgerinnen und Bürger diese nicht benötigen, soll Wohnraum darauf entstehen. Die neue Bebauung soll sich harmonisch und maßvoll in den Bestand einfügen, sodass das Ortsbild gewahrt wird. Fest steht, dass dort ein Einfamilienhaus gebaut werden darf, dessen Umzäunung oder Einfriedung begrünt werden muss, um ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild zu schaffen. Auch der Umweltaspekt wurde geprüft: Bezüglich der planbedingten Veränderung des Störungsniveaus auf das Umfeld und dort möglicherweise vorkommenden Arten, ist keine erhebliche der Störung anzunehmen.

(vest)