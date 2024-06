Wegberger Schulen So entwickeln sich die Schülerzahlen

Bei den Grundschulen ist hervorzuheben, dass sich für den Bereich Wildenrath/Arsbeck ab dem Schuljahr 2025/2026 eine mittelfristig gesicherte Dreizügigkeit feststellen lässt. Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird die Gemeinschaftsgrundschule Wildenrath als Teilstandort der Katholischen Grundschule Arsbeck geführt und hat sich in den Schülerzahlen gefestigt. Der jahrgangsübergreifende Unterricht ist aufgelöst, sodass ab dem Schuljahr 2025/26 wieder einzügig unterrichtet wird. Bei der Kastanienschule Rath-Anhoven wird für das Schuljahr 2027/28 eine geringere Zahl an Anmeldungen erwartet. Die dort weiter stattfindende Beschulung im „Gemeinsamen Lernen“ (GL) sorgt durch zusätzliche Zuweisungen für eine Klassenbildung und sichert so weiter den Standort als einzügige Schule. Am Standort Merbeck kommt es im Schuljahr 2026/27 zu einer ähnlichen Entwicklung. Hier wird der Hauptstandort der Erich-Kästner-Grundschule mit Zuweisungen zum Teilstandort Merbeck für einen Ausgleich sorgen können. Die Schülerzahlen in den Grundschulen sinken von derzeit 1018 bis zum Schuljahr 2029/30 auf 903 Schülerinnen und Schüler. Bezogen auf die Anzahl der einzurichtenden Klassen bedeutet dies eine Verringerung von derzeit 43 Klassen auf dann 39 Klassen.