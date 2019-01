Zusammenarbeit mit VVV Midden-Limburg : Wegberg setzt weiter auf Tourismus

Boot fahren, angeln, Minigolf spielen und gut essen: Das Ausflugsgebiet rund um Schloss Tüschenbroich und die Tüschenbroicher Mühle sind nicht nur bei den Wegbergern selbst, sondern auch bei Touristen sehr beliebt. Foto: Michael Heckers

Wegberg Weil Wegberg gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem VVV Midden-Limburg gemacht hat, möchte die Mühlenstadt diese Kooperation fortsetzen. Darüber informierte die Stadtverwaltung den Stadtrat.

Die Stadt Wegberg ist seit dem 1. Januar 2018 Mitglied im VVV Midden-Limburg. In dem 2015 beschlossenen Leitbild „Wegberg 2025“ ist die Förderung des Kurzzeittourismus als wünschenswertes Ziel explizit formuliert. Dabei soll die Zusammenarbeit mit Städten in den benachbarten Niederlanden gestärkt werden. Die Stadtverwaltung sieht sich dabei mit dem VVV Midden-Limburg an der Seite auf dem richtigen Weg.

Der VVV Midden-Limburg ist eine niederländische touristische Informationsstelle mit zahlreichen Informationsshops in Roermond, Reuver, Thorn, St. Odilienberg, Melick, Herkenbosch, Montfort, Posterholt, Vlodrop und Weert. Die Stadt Wegberg hat im Rahmen ihrer ­Mitgliedschaft dem VVV Midden-Limburg umfangreiches touristisches Informationsmaterial für die zehn Informationsshops in den Niederlanden zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig werden touristische Informationen über Wegberg auch auf der Homepage des VVV Midden-Limburg abgebildet.

Info Tourismus ist Teil des Leitbilds 2025 Wegberg 2025 Im Jahr 2015 hatte der Stadtrat das Leitbild „Wegberg 2025“ beschlossen und dabei strategische Ziele für drei Handlungsfelder formuliert, in der Reihenfolge: Wohnstadt, Touristenstadt, Gewerbestadt. Vor diesem Hintergrund vermarktet sich Wegberg seit Jahren als Mühlenstadt und gilt als attraktives Ziel für Kurzzeittouristen und Übernachtungsgäste. Vernetzung In Wegberg werden schon seit mehreren Jahren die meisten Übernachtungen in allen zehn Kommunen des Kreises Heinsberg gezählt. Diesen Trend möchte die Mühlenstadt weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit Städten in den benachbarten Niederlanden forcieren. Kurzzeittourismus Der Kurzzeittourismus soll bis 2025 gestärkt werden. Es gilt eine euregionale Vernetzung ohne Grenzen. Neue Formen der Freizeitgestaltung sollen analysiert und in das Tourismuskonzept eingebaut werden.

So gibt es in den Publikationen des VVV Midden-Limburg den Hinweis auf die 14 Wegberger Wassermühlen an den Flussläufen der Schwalm und ihren Nebenflüssen. Auch der Imagefilm der Mühlenstadt ist auf den Internetseiten des VVV zu finden. „Die touristischen Nachfragen nach Unterkunftsmöglichkeiten und Freizeitangeboten in der Verwaltung zeigen in den vergangenen Monaten eine größere Nachfrage von Gästen aus den Niederlanden“, berichtet Wegbergs Stadtsprecher Ulrich Lambertz.

Für das Jahr 2019 sei die Herausgabe eines Magazins „Midden-Limburg“ mit einer Auflage von 75.000 Exemplaren geplant, in dem sich die Mühlenstadt auf einer Seite mit ihren touristischen Vorzügen vorstellen kann, berichtet Ulrich Lambertz weiter. Außerdem sei die Stadt Wegberg in den Niederlanden weiterhin auf der Internetseite des VVV und in den zehn touristischen Informationsstellen und auf 19 Info-Säulen präsent. Eine monatliche Auswahl von Veranstaltungen werde in den Publikationen Beleef Limburg Zeitung, City Life Roermond und im Uitwijzer veröffentlicht.