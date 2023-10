In der Beecker Pfarrkirche Seltenes Zusammenspiel von Orgel und Gesang

Christian Schmitt, geboren 1976 in Erbringen/Saar, studierte zunächst Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Saar, welches er 2002 mit dem Prädikat "Auszeichnung" abschloss. 2003 schloss er das A-Examen für Kirchenmusik ab und setzte sein Studium am Boston Conservatorum (USA) bei David Christie fort und erwarb das Artist Diploma. Anschließend studierte Schmitt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt bei Daniel Roth und schloss 2007 mit dem Solistenexamen ab. Meisterkurse belegte er bei Margaret Phillips in London, die am 1989 das erste Orgelkonzert auf der neuen Stockmann-Orgel in St. Vincentius Beeck spielte.