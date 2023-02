Schwimmschule in Wegberg „Tigerhaie“ nehmen die Angst vor dem nassen Element

Kinder, die nicht schwimmen können und Angst haben vor dem nassen Element: Timo Gertönis ist Inhaber der Schwimmschule „Tigerhaie“ mit Sitz in Wesel. In insgesamt sechs Schwimmbädern halten er und seine Mitarbeiter Kurse für die Mädchen und Jungen ab, auch in Wegberg. Jetzt schlägt der 36-Jährige Alarm: „Corona hat die Altersgrenzen der Nichtschwimmer sehr stark verschoben“, hat er festgestellt. Der Familienvater – das dritte Kind kommt bald – würde gern mehr Lernstunden anbieten. Doch oft sind die Kapazitäten bereits erschöpft. Oder er muss relativ lange warten, bis die zuständige Stadtverwaltung grünes Licht gibt. Auch in der Mühlenstadt möchte Gertönis das bestehende Angebot noch ausweiten und hofft auf einen positiven Bescheid.