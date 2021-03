Firmengebäude in Wegberg : Schwelbrand nach Reparaturarbeiten

Die Wegberger Feuerwehrleute hatten den Brand an der Burgstraße in Wegberg schnell unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr Wegberg

Wegberg Zu einem Brand in einem Firmengebäude an der Ecke Burgstraße/Venloer Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wegberg am Dienstag, 2. März, um 15.58 Uhr gerufen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Da Rauch aus dem Flachdach kam, erkundeten Feuerwehrleute unter Atemschutz das Dach, während ein weiterer Trupp unter Atemschutz aus der Drehleiter heraus das Geschehen erkundete. Eine im Firmengebäude befindliche Arztpraxis wurde vorsichtshalber geräumt.

Nach Reparaturarbeiten war es laut Feuerwehrsprecherin Lena Graab aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand gekommen. Um das Feuer zu löschen, mussten die Feuerwehrleute das Dach öffnen. Die Einsatzkräfte setzten eine Drohne ein, um sich ein Bild aus der Luft machen zu können.

Später am Abend wurde die Brandstelle nochmals mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um sicher zu stellen, dass alle Glutnester erloschen sind.