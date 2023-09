Karten sind ab sofort erhältlich Schwalmbühne Harbeck mit neuem Theaterstück

An Bord sind noch ein strenger Schiffslotse (Alfred Uschmann-Kamps), das aufgedrehte Schlagerduo Michaela und Manuel (Julia und Toni Röttinger), ein neugieriger Vertreter der Klatschpresse (Stuart Day), die Freundin von Beate (Andrea Kamps) und Schlager-Superstar Angelika Bunt (Nadine Kosak). „Freuen Sie sich auf einen fröhlichen Abend mit Wellengang der Gefühle“, laden die Schauspieler ein. Die Aufführungen im Forum Wegberg finden am 25. November um 20 Uhr, 26. November um 17 Uhr, am 1. und 2. Dezember, jeweils 20 Uhr, und am 3. Dezember, 17 Uhr, statt. Auch jetzt ist wieder eine Benefizvorstellung geplant. Am 29. November, 17 Uhr, lädt der Theaterverein Bewohner von Altenheimen und betreutem Wohnen ein. Karten (13 Euro) gibt es bei allen Mitgliedern und online: www.schwalmbuehne.de.