Foodsharing und Stadt kooperieren Wegberger Schulmensa erhält künftig gerettete Lebensmittel

In Deutschland werden jährlich etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen – ein Großteil der Speiseabfälle entsteht dabei in privaten Haushalten. Jeder Verbraucher wirft demnach etwa 78 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Auch in der Schulverpflegung gelten ein Drittel der Speiseabfälle als vermeidbar. Foodsharing versucht, mit ihrer Arbeit die Mengen an Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Seit 2017 ist der Verein auch im Kreis Heinsberg aktiv. Nun kooperiert er mit der Stadt Wegberg und mit Schulen der Mühlenstadt. So soll die Mensa im Schulzentrum schon im kommenden Jahr mit geretteter Ware beliefert werden.