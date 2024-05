Schule am Grenzlandring Wegberger Hauptschüler testen Berufe

Auch die beteiligten Unternehmen waren angetan von der Einladung. Neben Buchholz waren auch die Lebenshilfe Heinsberg und die Zimmerei Jansen, deren Schwerpunkte unter anderem Holzrahmenbau und Denkmalschutz sind, der Einladung gefolgt. Organisiert wurde die neuartige Veranstaltung, die künftig mehrmals im Jahr stattfinden soll, von den Lehrern Marcel Robertz und Heribert Braun, die sich an der Schule am Grenzlandring unter anderem um den Bereich der Studien- und Berufsorientierung kümmern. Berufliche Orientierung und Bildung seien nicht nur wichtig, sondern sogar gesellschaftsbildend, betonte Robertz, der Deutsch und Geschichte unterrichtet. Deshalb passe sich die Schule an und werde praxisnäher. Das Ziel: ein besseres Vernetzen der künftigen Berufseinsteiger mit den Betrieben und der beruflichen Welt. Aus diesem Grund habe man sich auch entschlossen, verstärkt potenzielle Arbeitgeber zu besichtigen, zum Beispiel die Maschinenbau-Firma Hegenscheidt in Erkelenz, Autoservice Twardowski, die Baltes Dach GmbH, die Driescher KG als Fachbetrieb für Elektrizitätswerksbedarf oder die Kita St. Peter und Paul. Auch das nahe gelegene Kreiswasserwerk in Uevekoven wurde von den Jugendlichen bereits besucht. Bei Wurstspezialitäten Esser durften sie den Mitarbeitern bei den Arbeitsprozessen über die Schulter schauen.