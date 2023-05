Am kommenden Wochenende Großes Schützenfest im Rickelrather Zelt

Den Start macht am Freitag, den 5. Mai, ab 20 Uhr der Rockabend mit der Mönchengladbacher Coverband „Challenger“. Dabei gehen die Schützen auf Nummer sicher, denn „Challenger“ hat schon im letzten Jahr die Besucher im Festzelt begeistert. Karten kosten zwölf Euro im Vorverkauf, bei der Putenfarm Ritte in Rickelrath, bei den Vorstandsmitgliedern der St. Matthias-Schützen und bei der Band selbst. An der Abendkasse kostet der Eintritt hingegen 14 Euro.