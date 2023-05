Vom 9. bis 12. Juni Schützenfest in Klinkum wird ohne König gefeiert

Samstag, 10. Juni Der Tag beginnt mit einer Cafeteria im Festzelt um 14 Uhr. Die Klompenfrauen sorgen dabei für die Verpflegung und für eine gemütliche Atmosphäre im Festzelt. Danach wird es rockig. Ab 20 Uhr steht die bekannte Cover-Band Booster bei der Kirmesparty auf der Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro und an der Abendkasse für 15 Euro. Die Vorverkaufsstellen in Wegberg und Umgebung sind: Fleischerei Kohlen in Klinkum, Alte Landstraße, und in Wegberg in der Passage „Alt Berk“, im Hofladen Brockers in Tüschenbroich, bei Mona‘s Spielwaren in Wegberg, Am Bahnhof, und in Ilonas Haarstudio in Wegberg, Beecker Straße.