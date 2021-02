Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg : Schüleraustausch ist auch in Corona-Zeiten möglich

Wegberg Der deutsch-niederländische Austausch mit der Partnerschule Hendrik-Pierson-College (HPC) findet am Maximilian-Kolbe-Gymnasium (MKG) seit drei Jahren statt. Wegen der Corona-Pandemie mussten sich die Schüler diesmal allerdings rein virtuell austauschen.

Dabei waren 21 niederländische Schüler des Hendrik-Pierson-Colleges aus Zetten beteiligt sowie 14 deutsche Schüler aus der EF (Jahrgangsstufe 10) des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums aus Wegberg. Das Projekt verfolgt das Ziel, dass niederländische und deutsche Schulen in der Euregio miteinander verbunden werden, um Deutsch und Niederländisch in authentischen Situationen anwenden zu können.

Der digitale Austausch wiederum fand für drei Stunden statt. Alle 36 Schüler nahmen an einem Zoom-Meeting teil, und es war für alle sehr aufregend, zum ersten Mal alle Teilnehmer sehen zu können. Die Stimmung war von Anfang an recht locker, was sich durch einige Kennenlernspiele noch verstärkte, zu denen Pia Awater die Austauschgruppe in Kleingruppen und in Breakout-Sessions einteilte. Ein weiterer Programmpunkt war, dass die Schüler sich gegenseitig deutsche und niederländische Filme empfehlen sollten, sodass nachher ein deutsch-niederländisches Ranking der empfehlenswerten Filme entstand, welche man sich gut in der Corona-Zeit anschauen könnte.