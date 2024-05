Für Frieden und Erinnerungskultur Wegberger Schüler gedenken den Opfern des Zweiten Weltkrieges

Die Schülersprecher erläuterten, dass sich die Realschüler, die die jährliche Gedenkveranstaltung diesmal organisiert hatten, umfangreich vorbereitet hätten – sie hatten unter anderem das Haus der Geschichte in Bonn sowie die Holocaust-Gedenkstätte in Waldniel besucht. Im Politik- und Geschichtsunterricht hatten sie sich ebenfalls mit den Ereignissen auseinander gesetzt. Dabei rückten die Mädchen und Jungen die bekannte Namensgeberin ihrer Schule in den Mittelpunkt, berichteten, was sie über Edith Stein herausgefunden haben. Dass sie zunächst als Hochbegabte in Breslau und Göttingen Philosophie studiert und promoviert habe und vor einer beachtlichen Karriere als Wissenschaftlerin gestanden habe. Durch ihre philosophischen Studien habe Edith Stein, die in eine jüdische Familie hineingeboren worden sei, den Weg zum katholischen Glauben gefunden. Mit 30 Jahren habe sie sich taufen lassen und sei zur Erstkommunion gegangen. „Viele nannten sie Brückenbauerin zwischen Juden und Christen", erzählten die Realschüler. Sie habe sich für sozial Benachteiligte eingesetzt und sei für die Rechte der Frauen eingetreten. 1933 sei sie ins Kölner Karmeliterinnenkloster eingetreten, um Gott näher zu kommen. Als konvertierte Katholikin sei Edith Stein immer weiter unter Druck geraten. Nach der Reichspogromnacht siedelte sie mit ihrer Schwester Rosa in die Niederlande über, lebte nun in einem Kloster in Echt. Dann die Verhaftung zahlreicher Ordensangehöriger im Rahmen einer groß angelegten Racheaktion der Nationalsozialisten, nachdem holländische Bischöfe 1942 einen Hirtenbrief gegen die Verfolgung der Juden verlesen hatten. Edith Stein und ihre Schwester Rosa wurden deportiert und in das Übergangslager Westerbork gebracht. Im Konzentrationslager Auschwitz wurde sie ermordet.