Gedenken an Weltkriegsopfer Wegberger Schüler gegen Krieg, Hass und Gewalt

Im Jahr 2015 hatten die Stadt Wegberg sowie Lehrer und Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Bereits ein Jahr vorher wurde zwischen dem Rathaus und dem ehemaligen Kloster der Gedenkstein eingeweiht, der an die Verfolgten und Opfer des Nationalsozialismus in Wegberg erinnert, mit der Aufschrift „Frag' nicht, was du getan hättest. Frag' dich, was werde ich tun". Die Projektgruppe des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums hat außerdem das Buch "Braunes Wegberg? So etwas gab es doch nicht bei uns. Oder doch?“ herausgegeben. Am 27. Januar 2023 - dem Gedenktag für die Opfer des Holocaust - wurden in Wegberg die ersten Stolpersteine im Stadtgebiet eingesetzt. Insgesamt sind es zehn Stolpersteine an drei Stellen. Am 8. Mai 1945 endete nach zwölf Jahren nationalsozialstischer Herrschaft, der Zweite Weltkrieg in Europa mit mehr als 60 Millionen Opfern.