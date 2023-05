Projekt auf Wegberger Schulhof Jonglieren statt daddeln in der Pause

Schäper ist eigentlich Deutsch- und Geschichtslehrer, aber nicht im Klassenzimmer aktiv, sondern ausschließlich für Akrobatik zuständig. Der 53-Jährige hat seine Liebe zum Jonglieren während des Studiums in Berlin entdeckt. Als er wieder zurück in die Heimat wollte, hat er einen Jonglierladen eröffnet und ist so in Kontakt zu Schulen bekommen. Erst zur Hauptschule, dann zur Edith-Stein-Realschule. Inzwischen leitet er in beiden Schulen acht Mal pro Woche die Zirkus-Schulhofbetreuung mit der Arbeitsgemeinschaft Anders bewegt. „Es geht um Koordination und um Transfereffekte zum Unterricht zu schaffen. Zehn Minuten jonglieren am Tag und zehn Minuten Vokabeln lernen, das bringt was.“ Dieser übergreifende Effekt ist deutlich zu spüren, dafür hat er auch ein eigenes Institut gegründet, um die Zusammenhänge wissenschaftlich zu erforschen.