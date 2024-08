Für den guten Zweck Schrofmühlen-Lesung ist liebgewonnene Tradition

In verschiedenen Konstellationen sind die Autorinnen und Autoren bei Lesungen aufgetreten. So haben sich Heesen und Michels beispielsweise beim ersten Wassenberger Kurzkrimi-Wettbewerb kennengelernt. Michels hatte dort „Der letzte Gast“ präsentiert. In einer abgewandelten Form gab er den Beitrag in der Schrofmühle zum Besten, vor „vielen lieben Gästen“, denen das tödliche Schicksal des Gastes aus seiner Kriminalgeschichte erspart blieb. Raffiniert kriminell ging es auch im „Tagebuch“ zu. Den Wahlspruch „Meine Mission ist Ihr Erfolg“ setzte der aggressive Egomane in allen seinen Aktionen um, die ihn schließlich sogar zum Ehrenspielführer des heimischen Fußballvereins und zum Ehrenbürger der Stadt machen bei einer schier nicht enden wollenden Spur des Verbrechens. Nach dem Motto „was mir nicht passt, wird passend gemacht“ räumt der Killer jeden aus dem Weg, der ihm in die Quere kommt.