In Rickelrath : Schrofmühle öffnet zum Mühlentag

(RP) An Pfingstmontag findet zum 29. Mal der deutsche Mühlentag statt – dabei ist dann auch die Wegberger Schrofmühle, in der wieder Getreide gemahlen und Öl geschlagen wird. Bundesweit öffnen am Montag knapp 620 Wind- und Wassermühlen ihre Tore für Besucher. Im Gebiet des Rheinischen Mühlenverbandes nehmen knapp 40 Wind- und Wassermühlen am Mühlentag teil.