Zum Filmstart Schlief Napoleon in diesem Wegberger Bett?

Dies wiederum hat Heinrich Geerkens nie davon abgehalten, seine Geschichte zu erzählen. Die Familie hat den Hof mit unzähligen Exponaten und antiken Sammlerstücken nach wie vor in herausragendem Zustand gehalten. Selbst das Bett, in dem Napoleon genächtigt haben soll, ist erhalten geblieben. Es steht in der „Knechtkammer“. Diese befindet sich im Dachgeschoss von Haus Geerkens. Ein Holzbett, davor ein paar Holzschuhe, ein Tierfell, ein uraltes Nachtschränkchen mit Wasserkanne, ein Nachttopf, ein Eimer und zwei Gewänder an der Wand - so präsentiert sich die Knechtkammer. Bis 1917 soll in der Kammer tatsächlich der Hofknecht genächtigt haben. In jener Nacht allerdings soll hier Napoleon geschlafen haben – und das nicht alleine, der Legende nach hatte es ihm wohl eine Schwaamer Dame angetan.