„Schindlers Liste“ im Wegberger Gymnasium Abiturienten beweisen Fingerspitzengefühl

Der Literaturkurs der Q2 des Wegberger Gymnasiums bediente sich bei der Inszenierung des Stoffs an der Vorlage von Battermann. Anders als in Steven Spielbergs filmischer Inszenierung kamen in dieser starke Figuren wie Oskar Schindlers Frau Emilie und Abraham Bankier in besonders ausgeprägt ausdrucksstarker Art und Weise zum Zuge. Alexander Hergert, Leiter des Literaturkurses, erklärte, dass man sich auch deswegen ganz bewusst an Battermanns Vorlage orientiert habe.