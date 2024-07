Ferienaktion in Wegberg Wer findet den Schatz auf dem Spielplatz?

„Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, was wir im Kreis Heinsberg für Kinder tun können, wenn wir zusammenarbeiten“, sagt Claudia Franzen und schätzt vor allem auch die Unterstützung der Städte und Gemeinden: „Ohne die Hilfe der Sozial- und Jugendämter hätte ich die Schatzsuche in dieser Größenordnung nicht umsetzen können. Ich möchte den Verantwortlichen an dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön aussprechen für ihr Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich.“ Die Sommerferien Aktion läuft vom 8. Juli bis zum 20. August. In diesem Zeitraum können auf den Spielplätzen in Wegberg, aber auch in Heinsberg, Geilenkirchen, Gangelt und im Selfkant „Schatzkarten“ gesucht und in den jeweiligen Rathäusern gegen Schatz-Tüten eingetauscht werden. Jeder kleine Abenteurer sollte sich allerdings um Fairness bemühen, indem er nur ein Flyer einlöst und die restlichen Flyer für die anderen Schatzsucher hängen lässt. Teilnahmebedingungen und Spielregeln finden Eltern ab sofort auf der Webseite www.die-spielplatz-testerin.de oder auf Instagram: die_spielplatz_testerin.