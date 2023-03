Pfadfinder in Wegberg Sarah Geenen bleibt DPSG-Vorsitzende

In einem Antrag wurde die Verlegung der Versammlung, die traditionell im März stattfindet, in den August beschlossen. Dies geschah, da auf der nächsten Diözesanversammlung Kinder- und Jugenddelegierte teilnehmen werden, wodurch die Zahl der Teilnehmenden steigt. Ein im Sommer mögliches Zeltlager erhöht dabei die Raumkapazität. Ebenso dient der neue Sommertermin dazu, mehr Spielraum in der Gestaltung und mehr pfadfinderisches Flair zuzulassen. Es gab auch einen Änderungsantrag zum Awareness-Konzept, das einen achtsamen Umgang mit allen Teilnehmenden von Veranstaltungen garantieren soll.